Четыре правила, чтобы тушь больше не осыпалась с ресниц

Постоянные разводы под глазами от туши — боль многих девушек, особенно во влажном климате. Визажист Ольга Пахомова подсказала WomanНit лайфхаки, чтобы тушь задерживалась на ресницах как можно дольше, а вам не приходилось постоянно проверять, не рассыпалось ли средство по всему лицу.

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Припудриваем зону вокруг глаз

Конечно, в идеале при каждом нанесении косметики в области глаз стоит использовать специальный праймер, однако такие средства довольно тяжелые, да и пользоваться дополнительными силиконовыми составами лишний раз не особо хочется. Спасет ваша пудра. Нанесите немного сухого средства на верхнее веко. Таким образом реснички не будут тереться о кожу, но даже если это произойдет, вы стряхнете тушь вместе с пудрой, а не будете размазывать ее по веку.

Меньше — лучше

Если вы знаете, что ваша тушь не может похвастаться стойкостью, не наносите слишком много средства. Подчеркнуть глаза можно и карандашом с подводкой, а тушью лишь пройтись по кончикам ресниц, просто их обозначив. Наш эксперт рекомендует обзавестись влагостойкой тушью, которая отличается от водостойкой — ее легко можно смыть водой, но при этом она не размывается в дождь, если вы не будете лишний раз трогать глаза руками.

Две туши

Когда нравится сразу несколько средств, не стоит выбирать только одно. Наверняка у каждого из них свои преимущества, к примеру, одна прекрасно разделяет реснички, а вторая — держится до вечера. Ольга советует в этом случае наносить основной слой устойчивым средством, а разделять и удлинять реснички уже дополнительным.

Тональный крем

Тональное средство послужит неплохим барьером между кожей и ресницами, это прекрасный способ, когда одной пудрой на веках не обойтись. Нанесите тональный крем на верхние веки и аккуратно распределите под глазами. Дождитесь, пока средство высохнет и уже после этого наносите тушь для ресниц. Тональный крем не даст туши на ресницах слишком нагреться и отпечататься.