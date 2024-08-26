Косметолог развеяла три популярных мифа о красоте

Фейсфитнес не спасёт от морщин. Косметолог развеяла 3 популярных мифа о красоте
Косметолог Филатова: упражнения для лица не способствуют профилактике морщин. Существует масса лайфхаков, как сохранить молодой и свежий вид в любом возрасте. Кто-то старательно «разглаживает» морщинки в уголках глаз с помощью специальных упражнений, другие коллекционируют на туалетном столике баночки с разными кремами, сыворотками и т. п. В некоторых случаях эти усилия, увы, ни к чему не приведут.
Частые заблуждения о красоте
Миф 1. Уход за кожей лица должен состоять из 10 этапов
На самом деле для базового ухода достаточно всего трёх вещей, рассказала дерматолог, косметолог docmed Елена Филатова. В арсенале должно быть:
- мягкое очищающее средство, которое не сушит кожу;
- увлажняющий крем или флюид;
- средство с SPF 30–50.
В зависимости от состояния кожи можно дополнять уход специальными средствами, отметила косметолог.
Это ещё одна-две баночки к базовому набору. Например, увлажняющие маски и сыворотки при очень сухой коже или матирующие средства — при жирном блеске.
Людям с жирной кожей лучше купить отдельный крем для век. Остальные могут пользоваться обычным увлажняющими кремом для нормальной и сухой кожи лица.
Миф 2. Фейсфитнес спасёт от морщин
Увы, нет. Мимические мышцы лица тесно взаимодействуют друг с другом. Они с одной стороны фиксируются к костям черепа, с другой — вплетаются в кожу. При каждом сокращении они тянут кожу за собой, поэтому появляются складки и заломы-морщины.
На мимические мышцы невозможно воздействовать упражнениями изолированно, подчеркнула Филатова.
Миф 3. Уколы красоты нужно делать с 30 лет
На самом деле какого-то возраста, с которого наступает пора делать какие-либо эстетические процедуры, нет, заявила косметолог. В этом вопросе нужно ориентироваться на личное восприятие своей внешности.
Почему ботокс не спасёт от всех морщин
Многие считают, что ботокс спасает от морщин и заодно подтягивает овал лица. Однако возможности этого средства весьма ограничены, заявила «Секрету» врач-дерматовенеролог и косметолог Нелли Оганесян.
Ботулотоксин блокирует нервно-мышечную передачу, не давая мышце сокращаться с привычной силой.
Мимические морщины появляются как раз из-за мышечного сокращения, так что их он может разгладить.
Но морщины бывают не только мимическими. Есть ещё статические и гравитационные. Для борьбы с ними нужны другие средства — например, глубокое увлажнение кожи, заполнение филлерами и т. д.