Косметолог развеяла три популярных мифа о красоте

Косметолог Филатова: упражнения для лица не способствуют профилактике морщин. Существует масса лайфхаков, как сохранить молодой и свежий вид в любом возрасте. Кто-то старательно «разглаживает» морщинки в уголках глаз с помощью специальных упражнений, другие коллекционируют на туалетном столике баночки с разными кремами, сыворотками и т. п. В некоторых случаях эти усилия, увы, ни к чему не приведут.

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Частые заблуждения о красоте

Миф 1. Уход за кожей лица должен состоять из 10 этапов

На самом деле для базового ухода достаточно всего трёх вещей, рассказала дерматолог, косметолог docmed Елена Филатова. В арсенале должно быть:

мягкое очищающее средство, которое не сушит кожу;

увлажняющий крем или флюид;

средство с SPF 30–50.

В зависимости от состояния кожи можно дополнять уход специальными средствами, отметила косметолог.

Это ещё одна-две баночки к базовому набору. Например, увлажняющие маски и сыворотки при очень сухой коже или матирующие средства — при жирном блеске.

Людям с жирной кожей лучше купить отдельный крем для век. Остальные могут пользоваться обычным увлажняющими кремом для нормальной и сухой кожи лица.

Миф 2. Фейсфитнес спасёт от морщин

Увы, нет. Мимические мышцы лица тесно взаимодействуют друг с другом. Они с одной стороны фиксируются к костям черепа, с другой — вплетаются в кожу. При каждом сокращении они тянут кожу за собой, поэтому появляются складки и заломы-морщины.

На мимические мышцы невозможно воздействовать упражнениями изолированно, подчеркнула Филатова.

Миф 3. Уколы красоты нужно делать с 30 лет

На самом деле какого-то возраста, с которого наступает пора делать какие-либо эстетические процедуры, нет, заявила косметолог. В этом вопросе нужно ориентироваться на личное восприятие своей внешности.

Почему ботокс не спасёт от всех морщин

Многие считают, что ботокс спасает от морщин и заодно подтягивает овал лица. Однако возможности этого средства весьма ограничены, заявила «Секрету» врач-дерматовенеролог и косметолог Нелли Оганесян.

Ботулотоксин блокирует нервно-мышечную передачу, не давая мышце сокращаться с привычной силой.

Мимические морщины появляются как раз из-за мышечного сокращения, так что их он может разгладить.

Но морщины бывают не только мимическими. Есть ещё статические и гравитационные. Для борьбы с ними нужны другие средства — например, глубокое увлажнение кожи, заполнение филлерами и т. д.