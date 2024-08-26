Белла Хадид снялась в бюстгальтере и расстегнутых штанах

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в нижнем белье и расстегнутых штанах. Снимками она поделилась в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица предстала в вязаном коричневом бюстгальтере, корсете в области живота и джинсах, которых она расстегнула. При этом звезда собрала завитые в локоны волосы. На фото видно, что знаменитость позировала возле корзины с ромашками, держа в руках бокал с напитком.

Ранее в августе Белла Хадид снялась в рекламе духов в цепях на голое тело. Модель позировала в боди из страз и цепей на голое тело. Знаменитость запечатлели с макияжем в серебристых оттенках, при этом ее волосы собрали в гладкий пучок.