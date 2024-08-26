SMAS-лифтинг: почему порой мы недовольны эффектом от процедуры

Несмотря на набирающий обороты тренд «стареть красиво», далеко не все готовы ему последовать. Большинство женщин все-таки стараются как можно дольше сохранить моложавый внешний вид — и здесь на помощь приходят новые технологии. Если раньше единственным способом вернуть четкий овал лица был поход к пластическому хирургу, то пару десятков лет назад в арсенале косметологов появилось такая «убойная сила», как SMAS-лифтинг. Сегодня эту процедуру называют альтернативой пластике, обещая пациенткам волшебное преображение. Однако далеко не все оказываются довольны результатом. Почему так происходит и кому показана процедура — разбираемся вместе с экспертом, врачом-косметологом с 18-летним стажем работы, Еленой Воробьевой.

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Что такое SMAS

Аббревиатура расшифровывается как «поверхностная мышечно-апоневротическая система». Этот слой имеет мышечные волокна, включает в себя коллаген и жир и является своего рода связкой между мышцами лица и кожным покровом. С возрастом синтез коллагена и эластина замедляется, тонус мышц снижается — в результате овал лица уже не такой четкий, кожа выглядит дряблой, появляются морщины.

Как работает SMAS-лифтинг

С помощью специальных высокоинтенсивных ультразвуковых аппаратов происходит воздействие на слой, который создает «каркас лица». Ранее к нему имели доступ только хирурги. Ультразвук проникает сквозь поверхностные слои кожи и воздействует на мышечные волокна. Глубина воздействия может быть разной: от 1,5–4,5 мм — и рассчитать нужную степень, количество импульсов и подобрать насадку может только грамотный специалист.

«Ultraformer и Doublo пользуются популярностью благодаря своей эффективности и безопасности. Однако утверждение, что только на корейских аппаратах можно добиться хороших результатов, не является абсолютно верным. На рынке существуют и другие качественные аналоги, например, Ulthera (США). Но даже на самом современном аппарате результат будет зависеть от профессионализма специалиста, который проводит процедуру», — говорит Елена.

Из-за прогрева и микротравм запускается процесс коагуляции, клетки начинает усиленно вырабатывать собственный коллаген. Кожа заметно подтягивается, уходят брыли, морщины, а овал лица приобретает четкость. Максимальный результат наступает примерно через 4—6 месяцев. Так что, если, обработав одну сторону лица, вам принесут зеркало, чтобы оценить разницу — это маркетинговый ход. Лицо сразу будет выглядеть подтянутым, но за счет тонуса мышц. В последующие два-три дня этот эффект пропадет.

Кому показан SMAS-лифтинг

Если у вас так называемый «деформационый» тип старения, когда лицо теряет четкие контуры, выглядит уставшим. Наблюдается провисание на скулах, подбородке, щеках.

Снижен тонус лицевых мышц — это можно определить по носогубным складкам, опущенным уголкам губ, нависшим векам.

Если ослаблен связочный аппарат, из-за чего лицо «плывет», выражен птоз.

Снижена эластичность кожи, появились морщины.

У вас хорошо развит слой подкожно-жировой клетчатки. Из-за этого с под глазами могут появиться мешки, образуются брыли.

Почему мы не видим эффекта от процедуры

- Эффект от SMAS-лифтинга — пролонгируемый, накопительный. Не ждите сразу волшебного преображения. А за несколько месяцев к отражению в зеркале можно и привыкнуть. Для оценки результата полезно делать фото «до» и через 4—5 месяцев после.

«Поскольку SMAS-лифтинг воздействует на глубокие слои кожи и ткани, лицо выглядит более естественно, не теряет своих индивидуальных черт, а сохраняет естественные контуры и мимику, что иногда бывает сложно достичь при традиционной пластической хирургии», — отмечает наш эксперт.

- Как правило, достаточно одной процедуры, но в некоторых случаях косметологи рекомендуют сделать курс из 2—3 с промежутком в две-три недели. Эффект держится до 1,5− 2 лет. Потом сеанс придется повторить. Но общий образ жизни, курение, неправильное питание, недостаток сна и отсутствие грамотного ухода за кожей могут негативно повлиять на результат.

- SMAS -лифтинг направлен на устранение возрастных изменений, поэтому он не рекомендуется пациентам до 35 лет. В этом возрасте мышечный каркас лица еще находится в тонусе и разительных перемен вы просто не почувствуете. Все зависит от индивидуальных особенностей и генетики, но оптимальный возраст для процедуры — это 40—60 лет.

- SMAS-лифтинг не даст желаемого эффекта и пациентам с ярко выраженными возрастными изменениями. «В случаях значительного птоза, глубоких морщин, потери эластичности кожи традиционная пластическая хирургия может дать более выраженный результат. Иногда показано комбинировать SMAS-лифтинг с другими процедурами, такими как блефаропластика (подтяжка век) или липосакция», — отмечает Елена Воробьева.

- SMAS-лифтинг считают малотравматичной процедурой. Однако неправильный выбор специалиста или аппарата способен привести к печальным последствиям. Здесь очень важна точность: если диаметр точки нагрева будет больше 1 мм, возможны повреждения тканей, что приведет к ожогу и образованию микрорубцов.

- Микроповреждения кожи запускают процесс ее регенерации. Однако, если вы принимаете противовоспалительные препараты, это может снизить эффект. То есть, если вы пьете таблетки от зубной боли или лечите спину — предупредите специалиста.

Реабилитация

По словам Елены Воробьевой, после правильно проведенной процедуры может ощущаться легкое покалывание, покраснение кожи, небольшой отек. Рекомендации косметологов помогут побыстрее пройти реабилитацию и максимально насладиться результатом. В первые 7—10 дней: