Звезда Hi-Fi показала фигуру в бикини после пластики

Звезда Hi-Fi Татьяна Терешина показала фигуру в бикини после пластики. Певица позировала в откровенном купальнике возле бассейна и поделилась кадрами в соцсетях.

© Соцсети

«И это только начало», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Идеальная», «Фигура огонь», «Какая шикарная», «Какая потрясающая форма», «Королева», «Прям вау», «Очень красивая», «Девочка 20-летняя», «Богиня».

Исполнительница не скрывает, что в мае 2023 года решилась на кардинальные перемены. Звезде ушили диастаз и сделали абдоминопластику (восстановление эстетичного вида живота). Терешина подчеркивала в личном блоге, что после родов у нее было сильное расхождение мышц живота и она никак не могла справиться с этой проблемой, поэтому обратилась за помощью к хирургу.

Терешина отмечала, что после операции продолжает тщательно следить за питанием и активно тренироваться. По словам знаменитости, у людей ошибочно формируется мнение о пластических операциях, как о «чуде», освобождающем от проблем. Артистка признавалась, что самое сложное — это удерживать результат после хирургического вмешательства.

У исполнительницы двое детей от разных мужчин: 10-летняя дочь Айрис от телеведущего Славы Никитина и пятилетний сын Арсений-Остап от бизнесмена Олега Курбатова.