Что такое веганская косметика и как ее выбирать

Мнением поделилась организатор парфюмерно-косметической выставки, бьюти-эксперт Анна Дычева.

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По ее словам, в веганской косметике не должно содержаться животных ингредиентов. Такая косметика не может быть изготовлена на основе пчелиного воска или меда. Она также не имеет в составе ланолин, коллаген, желатин, казеин или другие молочные производные.

Еще одно важное условие - эту косметику не должны тестировать на четвероногих. Однако если в составе есть животные ингредиенты, при этом косметика не тестируется на питомцах, то это не делает ее веганской.

Кроме того, если на упаковке прописаны понятия "органическая" или "натуральная", то это не приравнивается к веганской продукции.

Зачастую в косметике anti-age используют безопасный компонент ацетилглюкозамин. Однако он вырабатывается из хитина морских животных - креветок или лобстеров.

Эксперт отмечает, что веганская косметика может подходить не всем. Однако нет каких-то общих критериев. Для каждой кожи нужно подбирать средства индивидуально. Главное - перед покупкой внимательно изучить состав и подобрать продукт конкретно для своей кожи.