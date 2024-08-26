Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала лицо без бровей. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя инфлюэнсерша позировала на размещенных кадрах, сидя на переднем сиденье автомобиля. Она предстала перед камерой в розовом свитшоте и с уложенными в небрежный пучок волосами.

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При этом исполнительница сбрила брови и сделала макияж в естественной цветовой гамме. Так, звезда подчеркнула губы розовым блеском и нанесла румяна на щеки.

Ранее в августе Инстасамка также опубликовала фото частично обнажавших ягодицы микрошортах.