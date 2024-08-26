Взрослые женщины дали юным девушкам советы по гигиене

Взрослые пользовательницы сети дали юным девушкам советы по гигиене. Своим опытом женщины поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

© Lenta.ru

Многие напомнили девушкам о важности использования средств для снятия макияжа.

Не спите в макияже. Максимум две минуты самого ленивого умывания спасут ваши поры и кожу, - Wild-Philosopher-12, пользовательница Reddit

Другие рассказали о важности мочеиспускания после полового акта — это снижает риск инфекций мочевыводящих путей (ИМП).

ИМП ненавидят этот простой трюк! Кстати, если у вас есть хронические или рецидивирующие ИМП, возможно, причина проблемы — ваш сексуальный партнер, а не вы, - min_mus, пользовательница Reddit

Еще одна пользовательница рассказала о важности использования средств для увлажнения кожи.

Увлажнять. Особенно если у вас прыщи и вы думаете, что у вас жирная кожа. В девяти случаях из 10 кожа жирная, потому что сухая и пытается увлажниться. Если вы начнете увлажнять кожу, хотите верьте, хотите нет, она станет менее жирной и будет меньше шелушиться (если лишнее кожное сало действительно является причиной высыпаний). У меня была ужасная кожа, я годами покупала лекарства от прыщей. В 30 лет пошла в спортзал и стала тренироваться и принимать душ перед работой. Я брала с собой увлажняющий крем для лица и использовала его каждый день, и бам! Лицо очистилось, - beautifulsouth00, пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети перечислили запахи, которые считают самыми мерзкими. По словам одного из подписчиков форума Reddit, самый отвратительный аромат в его жизни издавала морозильная камера, которая была заперта на замок и отключена от сети много лет.