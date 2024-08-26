Эксперт назвал самые трендовые виды окрашивания на осень

Этой осенью в тренде будут натуральные и теплые оттенки, такие как каштановые и медовые, рассказала «Леди Mail» технолог бренда косметики для волос Дарья Дегунина. По ее словам, в моде остаются также техники градиентного окрашивания и Air Touch, в частности при добавлении теплых осенних тонов, от красных до золотистых.

© unsplash

Эксперт отметила, что сейчас на пике популярности — естественность и глубина цвета, и наиболее актуальными будут такие оттенки, как шоколадный, бордо и глубокий карамельный, которые подчеркнут индивидуальность и придадут образу теплоты.

"Нежные пастельные цвета, такие как персиковый, мятный и лавандовый, будут по-прежнему актуальны, но с более мягкими и приглушенными оттенками", — поделилась Дегунина.

Она добавила, что карамельные и медовые акценты придадут темным волосам глубины и света в осенние дни.

"Приемы, создающие эффект «солнечных бликов» на волосах, помогут освежить цвет и добавить объем", — почеркнула эксперт.

Она посоветовала россиянкам, которым нравятся смелые перемены во внешности, обратить внимания на такие цвета волос, как глубокий бордовый или черный с яркими акцентами.

Ранее специалист по маникюру Маргарита Макарова рассказала, что осенью в тренде будут жемчужные магнитные лаки. По ее словам, также актуальными будут сливовые и вишневые оттенки.