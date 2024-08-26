Белла Хадид снялась в мини-комбинации из прозрачного кружева

Супермодель Белла Хадид снялась в откровенном образе в рекламной кампании бренда Saint Laurent. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя Белла Хадид предстала в кадре в черной мини-комбинации из прозрачного кружева, поверх которой надела кожаную куртку. Супермодель дополнила наряд колготками, туфлями на каблуках, кожаной сумкой-тоутом с логотипом бренда, массивными серьгами, несколькими браслетами и колье. Визажисты сделали звезде подиумов макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты — укладку. Автором съемки выступил фотограф Грей Сорренти.

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В феврале Белла Хадид объявила о запуске своего бренда бесспиртовой парфюмерии. В основе духов: снежные грибы, масла камелии, оливы, миндаля, ши и жожоба. Парфюмы появились в продаже 5 мая. А на прошлой неделе звезда снялась в прозрачном боди из страз для новой рекламы бренда.

Недавно супермодель подтвердила слухи о новом романе. Белла Хадид впервые опубликовала фотографию с бойфрендом Аданом Бануэлосом. Звезда подиумов устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным. Несмотря на то, что лицо мужчины было скрыто, интернет-пользователи смогли выяснить, с кем сейчас встречается Белла Хадид.