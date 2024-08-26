Стилист перечислил модные цвета одежды на осень

Россиянкам назвали поднимающие настроение модные цвета одежды на осень
Стилистка Маргарита Упаева назвала россиянкам поднимающие настроение модные цвета одежды на осень 2024 года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».
Речь идет о нарядах в оттенках цитрусовых растений, например мандарина, лайма и лимона. Так, можно приобрести подобный макси-плащ или сапоги на шпильке, отметила специалистка.
В то же время актуальными будут травянистый зеленый, оливковый, карамельный и молочный тона. При этом последний является базовым и подходит всем, уточнила эксперт.
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Ранее стилистка Кристина Лаврушина назвала россиянкам модную обувь на осень 2024 года.