Певица Рита Дакота показала фигуру в купальнике, дизайн которого придумала сама. Звезда поделилась кадрами со съемки в соцсетях.

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Поклонники знаменитости оценили ее образ, написав много комплиментов под постом:

«Круто потрудились и над фигурой, и над купальником», «Какая у вас фигура, просто огонь», «Красивая безумно», «Очень красивый купальник», «Крутой принт», «Просто шедевр», «Ты восхитительна», «Это что-то нереальное», «Потрясающе выглядишь», «Идеально все», «Прям огненный», «Бомба», «Заверните».

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Артистка признавалась, что начала набирать лишний вес с февраля 2022 года. Звезда заедала стресс и в итоге на весах увидела цифру в 67 килограммов — она обратилась за помощью к специалисту, чтобы восстановить форму без срывов и вреда для организма. И с января 2023 года Дакота худеет под наблюдением врача. По словам знаменитости, она строго соблюдает рекомендации по питанию, физическим нагрузкам и восстановлению нервной системы.

Певица растит шестилетнюю дочь Мию от артиста Влада Соколовского. Дакота не скрывает, что в 2019 году сделала липосакцию. Исполнительница откровенно говорила об этом в соцсетях, отмечая, что больше не могла смотреть на себя в зеркало после родов. Диеты и спорт не помогали артистке избавиться от лишних килограммов, и тогда она не видела другого выхода, поэтому согласилась на операцию.