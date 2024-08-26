Эксперт назвал самую модную спортивную одежду

Старший редактор моды Lamoda Полина Федотова назвала самую модную одежду для спорта. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт призвала россиянок обратить внимание на монохромные комплекты.

«Спортивный комплект в одном цвете всегда смотрится эффектно, особенно если это модный карамельный оттенок», — заявила она и добавила, что популярность обрел и ярко-алый оттенок.

Актуальным эксперт назвала сочетание оверсайз-свитшота и велосипедок, которое часто носила принцесса Диана. Кроме того, трендовыми стали предметы гардероба в стиле теннискор.

«Носите поло с баскетбольными шортами на тренировках, а на встречах с друзьями замените на пижамные», — уточнила специалистка.

Федотова рекомендовала добавить к привычным спортивным образам броские аксессуары.

«Добавьте ветровку в стиле аутдора или замиксуйте сразу две сумки», — заключила она.

Ранее в августе российский стилист Алеко Надирян перечислил модные цвета в одежде на осень.