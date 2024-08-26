Шесть идей, что надеть маме на школьную линейку

Первый раз в какой-нибудь там класс — порой кажется, этот день более беспокойный для мамы, чем для ребенка. Как минимум нужно собрать не только чадо, но и себя саму. Да так, чтобы не ударить лицом в грязь перед учителями. Представляем несколько фэшн-схем, которые можно взять на вооружение, когда нет времени и сил на собственную фантазию.

© Super.ru

Белые брюки

© Super.ru

Вдохновляемся эстетикой old money, которую невозможно представить без белых классических брюк. Тихая роскошь также любит пиджаки спокойных оттенков. Тельняшка, конечно, несет в себе вайб непринужденности, но остроносая обувь на каблуке не даст расслабиться окончательно и бесповоротно.

Леопардовая юбка

© Super.ru

Леопард умудрился мимикрировать в рядах базовых вещей до такой степени, что, кажется, перестал быть акцентом. Но это только кажется. Да, пятнистый принт смело принимает в свою компанию и другие броские тренды вроде блузы на завязках, но при этом менее дерзко не звучит. Хотя тут все же главное — не дерзить преподавателям.

Джинсы

© Super.ru

Очень женственный вариант — сочетать базовые джинсы с летящей блузой с остромодными оборками. Градус романтичности понизит лаконичный тренч-жилетка. А яркости придадут лодочки в самом богатом оттенке сезона — бургунди. Как раз будет о чем поболтать с учительницей русского языка, вспомнив синонимы этого цвета — бордовый, винный, гранатовый.

Костюм-тройка

© Super.ru

Это может быть традиционный брючный костюм с жилеткой, который есть у каждой второй девушки. А можно усложнить уравнение, введя новые производные вроде укороченного жакета, юбки-карандаша и топа из костюмной ткани. Удлиняем силуэт за счет шпилек — в общем, решение найдено!

Мини-юбка

© Super.ru

Как насчет поддержать околошкольный стиль преппи, добавив немного романтики? Контрастные воротничок и рюши на манжетах джемпера — это история про нежность, которая усиливается за счет балеток с ремешками. Ну а чтобы совсем не потеряться среди старшеклассниц на линейке, уравновесьте образ строгой кожаной юбкой.

Юбка-баллон

© Super.ru

Белый верх, черный низ — говорили они. Ок, действуем по указке, не ломая ее об стол в досаде, что такой дуэт напоминает о собственном школьном прошлом и связанных с ним ограничениях. Достаточно было вырасти и понять, что дресс-код может быть нескучным. Черная юбка-баллон развеет тоску.