Российская актриса Елизавета Боярская вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует издание Woman.ru.

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38-летняя знаменитость пришла на закрытие ХII фестиваля короткометражного и дебютного кино. Для выхода она выбрала черное прозрачное платье длины макси, сквозь которое просвечивало нижнее белье. Поверх наряда Боярская надела оверсайз-пиджак винного цвета. Ее образ завершили туфли-лодочки на каблуках и сумка-клатч в тон образу.

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Стилисты собрали волосы артистки в пучок, а визажисты нанесли ей яркий макияж.

Ранее в августе российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в спортзале. 42-летняя исполнительница снялась напротив зеркала в красном укороченном комбинезоне на тонких бретелях, который обтягивал ее тело и подчеркивал фигуру.