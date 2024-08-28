«То, что нужно для жарких вечеров»: топ лучших летних нарядов звезд

Мы собрали пять самых ярких образов, которые звезды примеряли уходящим летом. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист бренда Marc O’Polo Дарья Емельянова перечислила лучшие выходы знаменитостей на красные дорожки.

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«Лето – время, когда можно смело экспериментировать с самыми яркими цветами. Что и сделала актриса Ольга Кабо. Для одного из вечерних выходов она выбрала желтый цвет и не ошиблась. Однотонный наряд выглядит стильно, уместно и солнечно – то, что нужно для жарких летних вечеров. Струящееся платье в бельевом стиле, дополненное жакетом в тон, – отличный вариант практически на любой случай», — сообщила стилист.

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«Белое струящееся платье остается лучшим вариантом для летнего повседневного аутфита. Модель Дарья Клюкина не стала усложнять образ акцентными аксессуарами, подчеркнув женственность и легкость ремнем и браслетами из жемчуга. Простой крой, качественная ткань и отсутствие деталей позволяют сочетать такое платье с дополнительными аксессуарами, жакетами и рубашками», — высказалась Дарья.

Нюша

«Недели высокой моды, прошедшие в Нью-Йорке и Париже зимой, определили трендовые цвета лета 2024 года. В топе оказались спокойные природные оттенки, в том числе зеленая палитра. Певица Нюша смело примеряет этот цвет, создавая гармоничный образ с помощью выразительного макияжа. А сдержанный цвет платья позволил ей экспериментировать со смелым кроем. Отмечу, что плиссированные и жатые ткани по-прежнему в тренде, их используют многие бренды одежды», — считает эксперт.

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«Наталья Водянова всегда выглядит безупречно и умеет подобрать наряд, который будет безукоризненно соответствовать мероприятию. Это топ-модель вновь продемонстрировала на показе Dior. Минимум аксессуаров и беспроигрышный total black, и вместе с тем игриво оголенное плечо позволили создать сдержанный, но нарядный лук. Платье, как у Натальи, – действительно находка. Подобная вещь в гардеробе будет использоваться долго. В зависимости от выбранных аксессуаров ее можно обыгрывать под самые разные поводы, от встречи с подружками в выходные до вечернего выхода в свет. Платья с V-образным вырезом и лаконичным кроем можно найти в коллекциях многих брендов: от бюджетного белорусского Lakbi до итальянского Ermanno Scervino», — высказалась Дарья.

Алсу

«Серебристое платье футляр, которое Алсу надела на фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», идеально подчеркнуло нежный образ певицы. Это сложная модель, с которой легко переборщить, однако отсутствие украшений и деликатный макияж позволили создать идеальный лук. А драпировка и ниспадающая ткань дают отсылку к образам древнегреческих богинь», — резюмировала стилист.