Молодая возлюбленная Венсана Касселя показала совместные откровенные фото
Молодая возлюбленная французского актера Венсана Касселя, австралийская модель Нара Баптиста показала совместные откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На одном из кадров 27-летняя манекенщица предстала в ванной с обнаженной грудью и в прозрачных колготках. В свою очередь, 57-летний артист стоял сзади и обнимал девушку.
Также модель снялась в бикини на пляже, лежа на полуобнаженном избраннике. Кроме того, она позировала на кухне в оголяющих ягодицы микрошортах и топе рядом с Касселем, надевшим только шорты.
В июле бывшая жена актера Венсана Касселя, французская модель Тина Кунаки позагорала топлес в Италии и показала фото фанатам.