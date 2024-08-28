Эксперт предупредил об опасности домашнего маникюра

В современной бьюти-рутине даже самые базовые процедуры могут обойтись в кругленькую сумму, поэтому стремление сэкономить на гель-маникюре, выполняя его дома, кажется вполне разумным шагом. Ловко манипулируя набором для гелевого покрытия и полагаясь на многочисленные видеоуроки, многие из нас надеются обойтись без профессиональной помощи. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. То, что начинается как экономия, может легко обернуться дорогостоящими проблемами, которые потребуют не только финансовых, но и временных затрат для восстановления здоровья ногтей, рассказала «Вечерней Москве» бьюти-блогер Рия Горбунова.

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Риск повреждения ногтевой пластины

При самостоятельном выполнении гель-маникюра вы можете столкнуться с риском серьезного повреждения ногтевой пластины. Неправильное нанесение или удаление геля может привести к ослаблению и ломкости ногтей.

Если гель наносится слишком толстым слоем или неравномерно, это может создать избыточное давление на ногтевую пластину, что, в свою очередь, приведет к ее деформации. А отсутствие достаточного опыта в обработке ногтей делает эти риски еще более вероятными.

Инфекции и грибковые заболевания

В условиях домашнего маникюра есть опасность заноса инфекций и грибковых заболеваний. Использование нестерильных инструментов и неправильная гигиена могут стать причиной появления микробов и грибков, которые легко проникают в поврежденные участки кожи или ногтевой пластины. Даже небольшой пропуск в санитарии может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая воспаление и гнойные инфекции.

Неправильное использование УФ- и ЛЕД-ламп

Правильное использование УФ- или ЛЕД-ламп — ключ к долговечности и безопасности гель-маникюра. Неправильное облучение, будь то слишком долгое или недостаточное, может негативно повлиять как на здоровье ногтей, так и на кожу рук.

Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения может привести к преждевременному старению кожи и даже к ожогам, в то время как недостаточное облучение не обеспечит должного затвердения геля.

Неравномерное нанесение геля

Неравномерное нанесение геля является одной из наиболее частых ошибок, которые совершаются при домашнем маникюре. Это может привести к образованию пузырей, трещин и неровностей на поверхности ногтей. В результате маникюр будет выглядеть неаккуратно и неопрятно.

Профессионалы умеют тщательно и равномерно распределять гель, что обеспечивает идеальную поверхность и долгий срок службы маникюра.

Невозможность исправления ошибок

Когда маникюр выполняется дома, исправление ошибок может стать настоящей проблемой. Если вы допустили ошибку при нанесении геля, исправить ее без риска для ногтей может быть очень сложно.

Обычно это требует использования дополнительных химических средств или инструментов, которые могут повредить уже нанесенное покрытие или кожу. В профессиональных салонах ошибки могут быть легко исправлены специалистом, что позволяет избежать дальнейших затрат и повреждений.