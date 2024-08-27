Звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике

Американская актриса Сидни Суини поделилась видео в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» опубликовала ролик, на котором она управляет катером в слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной. На размещенных кадрах знаменитость позировала в соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

Телезвезда не уточнила, где были сделаны фото и видео. Поклонники при этом восхитились внешностью Суини, которая неоднократно показывала фигуру на снимках, опубликованных в ее соцсетях за последние несколько дней.

В апреле Суини ответила хейтерам на критику размера ее груди.