22-летняя дочь Синди Кроуфорд позагорала в бикини

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер позагорала в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть), которая насчитывает 10 миллионов подписчиков.
22-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке лежа в шезлонге у воды. При этом она продемонстрировала стройную фигуру, примерив миниатюрное черное бикини. Данный комплект состоял из топа с узкими треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.
Также наследница знаменитости держала в руках книгу французской писательницы Виржини Депант.
Ранее в августе Синди Кроуфорд показала лицо без косметики на фото с отдыха.
*запрещенная в России соцсеть.