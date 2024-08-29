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22-летняя дочь Синди Кроуфорд позагорала в бикини

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер позагорала в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть), которая насчитывает 10 миллионов подписчиков.

22-летняя дочь Синди Кроуфорд позагорала в бикини
© @kaiagerber

22-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке лежа в шезлонге у воды. При этом она продемонстрировала стройную фигуру, примерив миниатюрное черное бикини. Данный комплект состоял из топа с узкими треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.

Также наследница знаменитости держала в руках книгу французской писательницы Виржини Депант.

Ранее в августе Синди Кроуфорд показала лицо без косметики на фото с отдыха.

*запрещенная в России соцсеть.

Тренды
Кайя Гербер
Синди Кроуфорд