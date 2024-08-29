Свердловская область нацелена на развитие индустрии моды и легпрома

Международная неделя моды UF LAB, на днях завершившаяся в Екатеринбурге, подтвердила: на Среднем Урале идет активный поиск новых точек роста легкой промышленности и креативных индустрий. Регион готов двигаться в новом направлении, на первый взгляд неожиданном для горнозаводской территории, - развивать фешен-индустрию.

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Впервые мероприятие такого масштаба в мире моды состоялось не на столичных площадках: показы прошли на подиумах промышленных городов, в том числе среди брутальных образцов военной техники в музее Верхней Пышмы. Более полусотни российских и иностранных дизайнеров продемонстрировали коллекции одежды и обсудили тенденции российской моды. Важно и то, что в числе лауреатов оказались не только уже всемирно известные уральские имена, но и начинающие модельеры.

- Мы объединились, чтобы продвинуть продукцию наших дизайнеров. Чтобы они не только индивидуально этим занимались, а дело было поставлено на широкую и мощную платформу. Мы воплотили в жизнь мечту, наверное, многих поколений наших творческих и креативных людей, - заявил на открытии мероприятия инициатор проекта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Уралу сейчас действительно есть что показать. Продвижению легкой промышленности в регионе уделяется особое внимание. Даже столичные эксперты отметили, что в Екатеринбурге развитие моды началось более полутора десятков лет назад, "пока все остальные регионы спали и не думали, что необходимо двигаться в этом направлении", как сформулировал один из них.

- Нам очень важно, чтобы мода стала серьезной частью экономики области - неиндустриальной компетенцией индустриального региона, - объясняет инициативу проведения UF LAB заместитель губернатора Дмитрий Ионин. - Столько гостей из разных стран увидели, что здесь край не только металлургов и машиностроителей, но и модных, дерзких людей, которые не стесняются экспериментировать и двигать нашу экономику, моду и стиль вперед!

Сейчас в регионе более тысячи предприятий малого и среднего бизнеса занимаются производством одежды. Их продукция уже составляет конкуренцию западным производителям. Задача - обеспечить дальнейший рост и развитие таких компаний в регионе. Не случайно в числе главных организаторов UF LAB - министерство инвестиций и развития региона и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Важно, что Средний Урал лидирует в креативной сфере не только на уровне идей: первая в Урало-Сибирском регионе цифровая фабрика по пошиву одежды, где до 65 процентов операций осуществляется в автоматическом режиме, появилась в Екатеринбурге и была презентована на выставке "Иннопром" еще в 2019 году. Одежда уральского бренда, изготовляемая в ее цехах, сейчас известна во всем мире, она представлена на международных торговых площадках. Предприниматели отмечают, что благодаря поддержке правительства региона у производителей есть уникальная возможность нарастить компетенции, модернизировать производство. А для помощи в продвижении местной продукции на рынки по инициативе главы региона при Уральской торгово-промышленной палате был создан отраслевой комитет.

- Позитивная динамика налицо, - уверен глава региона. - Легкая промышленность демонстрирует рост объемов производства, количества предприятий, расширение ассортимента продукции.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в 2023 году объем производства товаров легпрома составил 11 миллиардов рублей, что на 30 процентов выше показателя предыдущего года. В первом полугодии 2024-го цифра уже достигла 7,3 миллиарда, увеличившись в полтора раза.

Прошедшая неделя моды, вероятно, раскроет новые возможности отрасли. До сих пор фабрики региона специализировались главным образом на пошиве детской, спортивной и корпоративной одежды. Спецодежду заказывают промышленные и строительные компании, производство школьной формы субсидируется за счет бюджета. Сейчас очевиден спрос на создание модной одежды массового спроса, развитие дизайнерского направления.

На форуме состоялись встречи уральских модельеров с 25 российскими байерами, а также торговыми представителями из Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Индонезии, Турции, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ливана. Перспективны и онлайн-площадки: о готовности работать с российскими, в том числе уральскими дизайнерами сообщила глобальная платформа, объединяющая более 50 тысяч брендов из 150 стран.