84-летняя «женщина-кошка» показала себя до пластики лица

84-летняя светская львица Джослин Вильденштейн, которую называют «женщиной-кошкой», поделилась в Сети архивным фото. На снимке она была совсем не похожа на себя, что в лишний раз убедило фанатов, что она все-таки делала пластические операции.

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Сама Джослин отрицает то, что ложилась под нож хирурга. По ее словам, ее лицо изменилось по естественным причинам из-за возраста. Однако верят ей немногие. Дело в том, что снимки молодой женщины доказывают, что раньше она выглядела совсем иначе. И дело совсем не в годах Вильденштейн.

Архивным кадром светская львица поделилась в честь дня рождения дочери Дианы. В комментариях пользователи отметили, что Джослин была красавицей, но пластика изуродовала ее лицо. Отметим, что женщина называет все снимки в Сети «до» и «после» фотошопом.

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К слову, популярность Вильденштейн принесла даже не внешность «кошки», а брак с миллиардером Алеком Вильденштейном. Они поженились в 90-е годы, но долго вместе не прожили. При разводе Джослин отсудила у него 2,5 миллиарда долларов.

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