Популярная в 1980-х стрижка вновь стала трендом у звезд

Новая вариация стрижки маллет, которая была особенно популярна в 1980-х годах, вновь стала трендом у звезд. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

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Маллет представляет собой бритые виски по бокам и удлиненные пряди спереди и сзади. Отмечается, что с такой прической уже успели появиться на публике актеры Пол Мескал и Джейкоб Элорди, а также певец Гарри Стайл, телезвезда Остин Батлер и другие знаменитости. Стрижка обрела актуальность и у женщин, добавляют парикмахеры.

Владелец салона Club 13 Райан Льюис рассказал, что треть его клиентов обращаются к нему за маллетом. В то же время парикмахер из Бристоля Джеймс Дойл отметил, что стрижка распространена не только среди «музыкантов и творческих людей», но и среди бухгалтеров и представителей других типичных профессий.

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