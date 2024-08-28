Девять осенних трендов в маникюре

Осень — это время года, когда природа меняет свои цвета, и это вдохновляет не только на обновление гардероба, но и на смену маникюра. В этом сезоне маникюр привносит в жизнь богатую палитру теплых оттенков и стильных текстур. Самыми актуальными трендами осеннего маникюра с нами поделились специалисты салона маникюра и педикюра "Пальчики".

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Бордовый и вишневые оттенки

Несомненным хитом этой осени станут вишневые и бордовые оттенки лаков и гель-лаков, которые идеально подчеркнут еще оставшийся загар, и станут идеальным дополнением для вашего образа. Особенно выигрышно эти оттенки будут смотреться на удлиненных стилетах и во френче.

Жемчужные магнитные лаки

Если последние полтора года у всех на устах был маникюр «глазированный пончик», поданный с легкой руки Хайли Бибер, то этой осень, его аккуратно подвинут жемчужные гель-лаки в оттенках серых тонов, кофейных, выгоревших розовых и пыльных-сиреневых. Приятным бонусом станут наличие в них специальных магнитных частиц, которые позволят усилить глубину оттенка на ногтях. Такие цвета особенно хорошо смотрятся на укороченных ногтях, придавая изюминку всему образу в целом.

Квадратный френч

Лихие 90-е вновь врываются к нам с подиумов, на этот раз с квадратным френчем (помним же как в конце 90-х и начале 00-х поголовно всем нужны были акриловые ногти с квадратным френчем?). Но, тут есть небольшой нюанс, во-первых, такой дизайн предлагают делать не на длинных ногтях, а на укороченных, а, во-вторых, точно можно не использовать исключительно белые оттенки для френча. Попробуйте сиреневые с малиновым, или же кофейные с черным. В общем, поле для воображения законодатели моды нам оставили!

Хромовый френч

Еще одна разновидность френча, на этот раз со стальным металлических блеском. Отлично смотрится на укороченном стилете, или же на миндалевидной форме ногтей. Правда стоит помнить, что такой маникюр может показаться кому-то вызывающим, но если уж хочется заявить о себе, то пробовать стоит! Кстати, идеальным вариантом будет нарисовать френч в стиле negative space – вам просто необходимо будет создать на прозрачных ногтях обводку линии улыбки при помощи гелей, имитирующих жидкий металл. Смотрится сногсшибательно, а уж оценят и коллеги по работе, также как и ваши капризные подружки.

Таро и знаки Вселенной

А теперь переходим к тем, кто утверждает, что у них все не ладится, потому как виноват ретроградный Меркурий, карта Таро Башня, Луна в Водолее, осетровое полнолуние и прочее. Этой осенью можно поиграться с самыми разными эзотерическими и астрологическими символами на ногтях. Главное не переусердствовать, чтобы не нарушить карму. Можно попробовать маникюр «черная аура» - в центре черного ногтя расплывается серебристое пятно, а можно просто аккуратно дорисовать или приклеить наклейки с астрологическими знаками планет.

Пирсинг на ногтях

Страсть к пирсингу на ногтях – снова в моде. Хотелось поносить колечки, цепочки и подвески на ногтях, но не успели в прошлом? Тогда ваше время пришло. Идеально будет для разного рода вечеринок. Смотрится ярко, но стильно.

Черепаховые оттенки

Хотим мы того или нет, но дизайн в виде черепахового панциря на ногтях этой осенью обещает бить все хит парады. Казалось бы, роговая оправа всегда ассоциировалась с чем-то устаревшим, но вот сейчас она смело врывается в самые горячие тренды. Что ни говори, новое – это хорошо забытое старое.

Сливовые оттенки

Все нейл-стилисты в один голос заявляют, что темно-сливовые оттенки, с холодным и черным подтоном – это самые топовые цвета этой осени. При этом хорошо будут смотреться на загоревшей коже, если вы вдруг решили провести бархатный сезон в теплых краях. Однако не стоит использовать эти цвета, если оттенок вашей кожи холодный с голубоватым подтоном.

Кремовый оттенок мов

Сложный, но очень красивый оттенок. Часто его вносят в палитру нюдовых, и этой осенью он вновь привлекает внимание нейл-стилистов. Здесь важно помнить, что сам по себе оттенок на руках может казаться или излишне с розовым подтоном, или же наоборот уходить в фиолетовый. Из-за чего может смотреться неудачно на бледной коже, но вот всегда идеально подходит под загорелую.