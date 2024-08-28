49-летняя Ева Лонгория снялась в бикини на пляже

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория поделилась видео с отдыха на пляже. Соответствующее видео опубликовано на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» позировала в море на пляже в Марбелье, Испания. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в разноцветном бикини и солнцезащитных очках. Лонгория также снялась вместе с шестилетним сыном Сантьяго.

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Ранее актрису Еву Лонгорию заметили во время отдыха на пляже в Марбелье. Тогда ее сфотографировали в раздельном купальнике белого цвета.