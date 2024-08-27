Жена Реввы появилась на публике с глубоким декольте без бюстгальтера

Супруга певца Александра Реввы появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте без бюстгальтера. Анжелика Ревва приехала с мужем на фестиваль «Новая волна» и позировала на красной дорожке, поделившись кадрами с мероприятия в соцсетях.

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Артист познакомился с женой в Сочи в ночном клубе. Супруга артиста признавалась, что в тот день вообще не хотела выходить из дома, но подруга больше часа уговаривала пойти с ней на вечеринку, и в итоге она согласилась. По словам шоумена, у него не было шанса не влюбиться в Анжелику. Певец не сразу решился подойти к будущей жене, обдумывая план действий, но не упустил ее.

© Соцсети

В 2007 году у пары появилась на свет дочь Алиса, а в 2013 году родилась еще одна девочка, которую назвали Амели.

В 2024 году супруги сыграли вторую свадьбу. Пара официально зарегистрировала брак в 2007 году, а в годовщину этого события они решили устроить большой праздник, пригласив много гостей. Анжелика и Александр Ревва делились в соцсетях кадрами с торжества, которые активно обсуждали их подписчики.