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Дизайнер перечислила россиянкам семь идеальных вещей для офиса

Дизайнер Сара Мегре перечислила россиянкам семь идеальных вещей, который подходят для офиса. Соответствующий материал публикует aif.ru.

Дизайнер перечислила семь идеальных вещей для офиса
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка внесла в список белую рубашку и юбку-карандаш.

«Несмотря на сдержанность и длину миди, крой подчеркивает формы и создает стильный и элегантный образ. Он может быть дополнен как рубашкой, заправленной в юбку, так и водолазкой с короткими рукавами и даже легким свитером с V-образным вырезом», — уточнила она.

Помимо этого, эксперт также обратила внимание на классические брюки в черном или бежевом цвете и базовое платье нюдового оттенка. При этом она дополнила, что длину последнего лучше выбирать чуть ниже колена.

Среди прочего, Мегре посоветовала носить на работу удлиненный жакет и водолазку.

«Водолазка хорошо сочетается с абсолютно любым низом: и классическими брюками, и юбкой, и джинсами, и даже шортами-кюлотами. Пастельные тона — идеальный вариант, который легко "уживается" с другим оттенками», — подчеркнула дизайнер.

В заключение собеседница издания порекомендовала иметь в гардеробе джемпер, который чаще подходит для холодного времени года.

Ранее в августе стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд осени. По словам специалиста, в предстоящем сезоне популярными вновь будут прозрачные вещи.

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Александр Рогов