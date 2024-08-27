В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

В Бангладеш из-за массовых антиправительственных протестов и наводнения закрылась почти треть крупных фабрик по производству готовой одежды. Об этом сообщает издание Business Standard.

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Около 900 из трех тысяч предприятий прекратили работу во время пикового сезона нагрузки на отрасль, когда компании размещают заказы на рождественские праздники и следующий сезон. Возможные потери швейной отрасли азиатского государства составят 58 миллионов долларов, считает Ассоциации текстильных фабрик Бангладеш.

В результате экспорт одежды их страны может сократиться до 45 миллиардов долларов по итогам текущего года. Текстильная и швейная промышленности приносят Бангладеш более 80 процентов от общего объема экспортной выручки и около 11 процентов ВВП страны.

5 августа на бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов. Она бежала в Индию, откуда запросила политическое убежище в Великобритании.

На фоне массовых протестов крупнейшие бренды резко сократили заказы на пошив одежды и производство обуви в Бангладеш, передав их конкурентам из других государств Юго-Восточной Азии, что значительно нарушило существующие цепочки поставок. Кроме того, такое решение компаний поставило под угрозу огромную отрасль второго по величине в мире экспортера одежды, а также крупного производителя кожаных изделий — в 2023 году Бангладеш поставил за рубеж одежду на 47 миллиардов долларов.