Названы пять продуктов, которые портят кожу

© Вечерняя Москва

Для того чтобы кожа выполняла свои функции, а также оставалась здоровой и красивой, важно следить за рационом. О том, какие продукты питания негативно влияют на кожу, рассказала врач-косметолог Жанна Эксоренко.

По словам эксперта, кофе в большом количестве приводит к быстрому старению кожи и ее обезвоживанию. Не стоит пить более двух чашек кофе в день.

Врач отметила, что употребление хлебобулочных изделий повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к инсулиновой реакции, которая разрушает коллаген и эластин. Эти белки отвечают за упругость и эластичность кожи.

Острый перец вызывает расширение сосудов, что усиливает проявления акне и розацеа.

В свою очередь косметолог Мария Кузенкова рассказала, что отличными холодными патчами могут стать простые огурцы или картофель. Кружочки из овощей можно положить на область глаз на некоторое время, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксоренко посоветовала ограничить употребление фастфуда, жирных и копченых продуктов, а также сахара. Такие продукты вызывают увеличение воспалений, появление морщин, передает РИАМО.

При выборе уходовых средств для лица нужно ориентироваться не на советы консультантов, а на мнение профессионального косметолога, рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева.