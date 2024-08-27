Визажист раскрыла способы добиться гладкости кожи при бритье

Соосновательница косметического бренда Ella & Jo визажистка Шарлин Фланаган из Ирландии раскрыла способы добиться гладкости кожи при бритье. Ее комментарий публикует The Sun.

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Так, эксперт призвала каждые три-четыре дня менять лезвия в бритве. Кроме того, она посоветовала женщинам не бояться использовать продукцию, предназначенную для мужчин.

«У них, как правило, более густые и насыщенные кремы для бритья бороды, которые, на мой взгляд, лучше подходят для линии бикини и ног», — пояснила собеседница издания.

В то же время специалистка отметила, что сначала следует брить волосы в направлении их роста и только затем против. Также она порекомендовала регулярно отшелушивать отмершие частицы кожи с помощи сухой щетки или специальных косметических средств.

В октябре 2023 года блогерша Джулия Хьюн из Калифорнии раскрыла простой способ брить ноги реже.