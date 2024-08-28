Модные промахи звезд на красных дорожках в этом году

Посмотрим на знаменитостей, которым изменило чувство меры и прекрасного при выборе нарядов для посещения светских мероприятий.

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Известные люди, особенно из развлекательной сферы, живут под гнётом особой ответственности. Каждое их появление на публике рассматривается чуть ли не под микроскопом. Над их стилем работают стилисты, визажисты, дизайнеры. Каждый раз зрители ожидают от своих любимцев феерических нарядов, оставляющих приятное послевкусие. Но бывает так не всегда. Периодически знаменитости «кошмарят» не только поклонников, но и организаторов мероприятий неудачными образами. Этот год не стал исключением. В этом обзоре посмотрим, кто из звёзд «прокололся» и почему.

Дуэйн Джонсон

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Звезда боевиков посетил главную «киноночь» года – 96-ую церемонию вручения премии «Оскар» 10-го марта – в атласном сером костюме-тройке, дополненном бордовым кашне и чёрными ботинками. Серо-стальной образ воспринимался всё бы ничего, если бы так отчаянно не морщился на накачанной комплекции актёра. В результате, его физические достоинства в таком наряде смотрелись нефотогенично, как минимум.

Рита Ора

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33-летняя британская певица и жена режиссёра/сценариста Тайки Вайтити славится смелым стилем на красных дорожках. И немаловажную роль в нём играет фактор обнажённости. Риту не смущают общепринятые стандарты, когда она хочет громко заявить о своём присутствии. Вот, и бал Met Gala на тему «Сад времени» она восприняла как сигнал к действию. На ступенях знаменитой лестницы Института костюма нью-йоркского Metropolitan она появилась в телесном комбинезоне и разноцветной накидке из металлических звеньев по типу тех, что вешали когда-то в советских прихожих.

Молли Симс

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Оформленная «тяжёлым» декором в виде серебристой цепи область декольте почти полностью перетянула на себя внимание от нежно-розового вечернего платья звезды «Сумеречной зоны».

Андреа Райзборо

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Хотя многие зрители знают о риске, связанном с выходом на красную дорожку, этот образ от Loewe больше подошёл бы для дневного мероприятия, а не такого однозначно вечернего и праздничного события, коим является вручение «Оскара».

Лиззо

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Певица предстала на Met Gala этого года загадочным, экзотическим цветком, благодаря необычной конструкции юбки с загнутыми краями и головному убору. То есть, «садовую» тему она поняла слишком буквально, не позаботившись адаптировать её должным образом.

Бэд Банни

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Ещё один артист, привлекший на балу Института костюма нью-йоркского Metropolitan повышенное внимание своим образом. Гремучая смесь из средневекового берета, признаков швейного процесса в виде смёточных стежков, лампасов, размещённых на внутренней стороне брюк и драматичной имитации чёрных роз в руках вызвали, скорее, недоумение, чем восторг, на который, видимо, надеялся автор этого замысловатого произведения.

Джулианна Хаф

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Актриса, танцовщица, телеведущая поразила всех на прошедшей в марте церемонии «Оскар» оригинальным, но мало подходящим под её стройную фигуру нарядом. Лаконичный по форме серебристо-золотистый лиф заканчивался безразмерно широкими белыми брюками. И непонятно было, что хотела этим сказать Джулианна – показать максимальное выражение господствующего сейчас тренда или просто привлечь внимание.

Эрика Александр

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Платье-колонна с белым лифом и чёрной прозрачной юбкой звезды «Американского чтива» в сочетании с розовыми, фиолетовыми и зелёными оборками представляло собой причудливое сочетание. И поклонников у этого образа, естественно, нашлось немного.

Сара Полсон

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Ну, и в заключение странный образ актрисы, славящейся хорошим вкусом и безошибочным выбором нарядов для красной дорожки. На Met Gala чувство прекрасного, по-видимому, изменило Саре, и она надела, или её уговорили это сделать, чёрно-розовое платье с бантиками из атласных ленточек. Причём, как оно сочеталось с темой «Сад времени» Полсон во время интервью так и не смогла объяснить.