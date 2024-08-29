Кожлянский кэжуал покорил жюри

Клуб лоскутного шитья «Яблочко» занял третье место на Всероссийском фестивале лоскутной моды «Шили-были и носили»

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Победу курским мастерицам принесла коллекция одежды «Кэжуал по-кожлянски». При этом конкуренция была высока: в фестивале участвовали 30 регионов страны. Мастера представили 63 коллекции. Курянам принесла победу линия молодёжной одежды, выполненная из трикотажа светло-бежевого цвета.

Базовый тон напоминает по своей фактуре глину, из которой издавна лепили кожлянские игрушки. А традиционный орнамент, который предки курян наносили на изделия, выгодно подчеркнул крой и силуэт предметов гардероба. На создание коллекции у мастериц «Яблочка» ушло полгода.