Александр Рогов рассказал, как правильно носить «голые» вещи

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить прозрачные юбки поверх цветных колготок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Спросите, как носить прозрачное в жизни? Я отвечу: прозрачные платья и юбки носите поверх плотных цветных колготок, джинсов и брюк, создавая интересную многослойность. А верхним слоем можно сделать кожаную куртку, жакет и пальто», — написал Рогов.

Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

В феврале Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

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