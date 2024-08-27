Стилист посоветовал выбирать осенью трикотаж и замшу

Выбирая одежду на предстоящий осенний сезон, стоит ориентироваться на личные предпочтения, однако особенно актуальными в этом сезоне будут тренд бохо-шик и цыганская фестивальная эстетика, рассказал в беседе с НСН стилист, ведущий программ «Рогов в городе» и «Модный приговор» Александр Рогов.

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«Важный тренд – бохо-шик. Также немного цыганская фестивальная эстетика – брюки-клеш, джинсы, летящие шелковые блузы, кожа, замша. Помимо прочего сочетание яркого цвета и трикотажа, например, можно надеть зеленый джемпер и сверху фиолетовый трикотажный кардиган. Актуальны объемные сумки, сумки из замши. Сам вопрос, что будет актуально в этом сезоне, уже не очень современно звучит. Тренды не важны, за ними не нужно следить. Одеваться стоит так, как нравится и хочется вам», - заявил он.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Как сообщил «Радиоточке НСН» вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов, россияне стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.