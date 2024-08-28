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Дизайнер раскрыла россиянкам способы выбрать пальто на осень

Ведущий дизайнер бренда Pompa Александра Соколова раскрыла россиянкам способы выбрать пальто на осень. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

Дизайнер рассказала способы выбрать пальто на осень
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт посоветовала выбрать свой стиль, учитывая образ жизни.

«Если вы часто ходите пешком, выбирайте пальто с удобной длиной и свободным кроем. Для активного отдыха и динамичного образа жизни подойдут укороченные варианты, которые обеспечивают свободу движений», — пояснила она.

При этом специалистка заявила, что беспроигрышным вариантом станет классическая модель изделия.

«В новом сезоне будут актуальны классические приталенные модели в нейтральных цветах, с культовым принтом "гусиная лапка" и классической клеткой. Если вы хотите быть в тренде и выделяться из толпы, выбирайте пальто насыщенных цветов, например винного оттенка», — уточнила Соколова.

В то же время дизайнер подчеркнула, что стоит выбирать утепленные варианты пальто. Кроме того, Соколова рассказала, что для переменчивой погоды идеальным решением станут модели-трансформеры.

«Они позволяют легко адаптироваться к различным погодным условиям. Например, пальто с отстегивающимся капюшоном-манишкой можно носить как с дополнительным утеплением, так и в более теплую погоду без него», — заключила она.

Ранее в августе стилист Рогов раскрыл модный тренд осени. По словам специалиста, в предстоящем сезоне популярными вновь будут прозрачные вещи.

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Александр Соколов