Актриса Деми Мур снялась в нижнем белье для обложки глянца

Актриса Деми Мур снялась в нижнем белье для журнала Interview. Об этом сообщается на официальном сайте.

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На обложке она позировала в трикотажном черном платье, распустив волосы. На других фото 61-летняя Деми Мур позировала на коленях на кровати в прозрачном боди и юбке бренда Saint Laurent, дополнив белье металлическим поясом. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой.

Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

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В начале июля Мур показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фотографии больного Брюса Уиллиса. Она публично поздравила экс-супруга с Международным днем отца. В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Ранее дочь Деми Мур снялась топлес, приспустив мини-юбку.