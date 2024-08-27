Pal Zileri показал новую коллекцию сезона осень-зима 2024

Холодный сезон неумолимо наступает и, кажется, пора присмотреть себе тёплое пальто! По этому случаю бренд Pal Zileri представил новую линейку с интригующим названием «Непринуждённый стиль/ Effortless Living сезона осень-зима 2024». В коллекции команда берётся за пристальное исследование самой концепции роскоши.

© Mainstyle

Но речь идёт не о золотом убранстве и намеренном китче, ведь иногда роскошь заключается в её самом нематериальном, но важном смысле. Согласитесь, что во времена бесконечной спешки настоящей роскошью становится время для самого себя. Иногда нам очень важно замедлиться и просто наслаждаться каждым моментом жизни, осознавая счастье в малом. Философский подход напрямую касается и одежды, а бренд Pal Zileri с чутким профессионализмом берётся за переосмысление уже понятных нам вещей. Например, дизайнеры придают более современный casual-дизайн классической мужской тройке, в которой можно чувствовать себя самим собой.

Костюмы и пиджаки — отдельная дань уважения портновским традициям Pal Zileri, ведь команда уже давно влюбляет в этот элемент одежды и делает его повседневным. Они особенно выделяются на снимках в мастерской художника или на фоне тосканских пейзажей и занимают почётное место в кампании сезона осень-зима 2024.

Что касается принтов и текстур, то здесь можно ощутить завидное разнообразие. Классическая полоска, клетка Принца Уэльского, «гусиная лапка» и однотонные цвета выразительно дополняют классический крой, деконструированный до состояния лёгкости. А за непринуждённые кадры статных моделей отвечал бессменный фотограф Pal Zileri Стефано Галуцци. Он максимально отражает расслабленный подход итальянского бренда и ту самое состояние dolce vita.

Источник фото: Pal Zileri