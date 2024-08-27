Джиджи Хадид воплотила дух нового аромата Rabanne Million Gold

Знаменитая супермодель Джиджи Хадид теперь лицо нового чувственного аромата Rabanne Million Gold. Звезда позировала в объективе фотографа Мерта Аласа. Авторами новой композиции стали парфюмеры объединения Symrise — Алиенор Массене, Сьюзи Ле Хелли, Натали Бенаро и Лок Донг. Именно в их руках родился нежный цветочный парфюм с нотами розы, белых цветов и характерного мускуса. А ещё он содержит 90% ингредиентов натурального происхождения.

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Сама Джиджи была великолепна и напоминала львицу со слегка дымчатым серым макияжем, который идеально подчёркивал её бирюзовые глаза. Янтарный многогранный флакон в приличном объеме прекрасно гармонировал со своей представительницей. Добавили в виш-лист!