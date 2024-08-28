Почему тысячи людей мажут свое лицо чесноком

Наберите в поисковике Raw Garlic For Acne и вы увидите десятки странных постов. Пользователи с акне глотают зубчики или аккуратно похлопывают чесноком по прыщам. Но есть ли у него на самом деле магический эффект? Vogue спросил трёх экспертов — доктора Кетаки Бхате, консультанта-дерматолога из Self London, сертифицированного дерматолога доктора Шерен Идрисс и Эмили Инглиш, диетолога и основателя epetōme. Все они высказали своё мнение по этому неоднозначному бьюти-лайфхаку.

Дерматологи в шоке

Хотя все три эксперта понимают привлекательность простых домашних рецептов красоты, они единодушны: натирать кожу чесноком — плохая идея. Доктор Бхате объясняет, что это может вызвать раздражение или даже химический ожог, после которого останутся поствоспалительные следы, а доктор Идрисс однозначно заявляет, что нанесение чеснока на кожу не сможет очистить вашу кожу от прыщей!

«Большинство видео в интернете, где люди используют чеснок, чтобы "вылечить" акне, показывают тех, кто борется с гормональным акне. Гормональное акне, в отличие от других типов воспалительных акне, чаще всего требует назначения лекарств. Очень важно лечить первопричину, чтобы свести к минимуму любые нежелательные побочные эффекты, такие как долговременные рубцы», — сказала она.

Чем лечить акне

Так какие же средства следует использовать? Бхате подчеркивает, что лучший план лечения может разработать дерматолог с учётом ваших конкретных потребностей.

«Кожа у всех разная, поэтому общий подход не идеален. В целом я рекомендую использовать безопасные некомедогенные средства и в целом сократить количество используемой косметики, поскольку слишком много продуктов на коже одновременно могут вызвать раздражение кожи», — говорит Кетахи.

А у Шерен есть несколько более конкретных советов для менее тяжёлых случаев воспалительного акне.

«Отшелушивающие кислоты, в частности, BHA, такие как салициловая кислота, могут помочь очистить поры от излишков кожного сала и свести к минимуму дальнейшее появление воспалений. А такие ингредиенты, как перекись бензоила, помогут снизить бактериальную нагрузку на кожу. Ретинол и ретиналь также отлично помогают регулировать клеточный обмен. Наконец, гидроколлоидные пластыри могут стать последним средством, если у вас большой прыщ, от которого вы пытаетесь избавиться в срочном порядке, но они не станут долгосрочным решением», — сказала доктор.

Заметки диетолога

Хотя натирать кожу чесноком категорически нельзя, употребление чеснока в пищу в рамках здорового сбалансированного питания — неплохая идея, если у вас нет аллергии или чувствительности.

«Чеснок — отличный источник витаминов С и В6, марганца и селена. Кроме того, чеснок содержит соединения серы, такие как аллицин, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами», — говорит Эмили Инглиш.

Итак, что ещё вы должны есть, кроме чеснока, для оптимального состояния кожи? Инглиш рекомендует страдающим акне придерживаться низкогликемической, богатой антиоксидантами диеты с высоким содержанием Омеги-3 (жирная рыба и грецкие орехи), пробиотиков (кефир, квашеная капуста, кимчи) и цинка (тыквенные семечки и киноа в том числе). И главное: никакого самолечения!