Модель Алессандра Амбросио снялась в мини-платье на отдыхе

«Ангел» Victoria's Secret, супермодель Алессандра Амбросио снялась в мини-платье на отдыхе. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя супермодель позировала в «голом» трикотажном белом мини-платье с рваниной по бокам. Под наряд она надела яркий купальник. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла на веранде с видом на океан.

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В начале июля Алессандру Амбросио в бикини засняли на отдыхе с бывшим Виктории Бони. Модель и бизнесмен отдыхают вместе на Ибице. Для выхода на пляже она выбрала алое бикини, которое дополнила солнцезащитными очками и золотыми цепочками. Алессандра Амбросио и Александр Смерфит пока никак не комментировали новость о предполагаемом романе.

Бывший «ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».