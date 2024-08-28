«Мисс Нью-Йорк» опубликовала фото в прозрачном нижнем белье

«Мисс Нью-Йорк» и «вице-мисс США» 1995 года, американская модель и актриса Шэнна Моуклер снялась в прозрачном нижнем белье. Фото она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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49-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в черном кружевном боди с глубоким декольте, сквозь ткань которого просвечивало ее обнаженное тело. Также бывшая жена барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера надела чулки и босоножки на высоких каблуках в тон наряду.

Также она распустила волосы и сделала контрастный макияж с коричневыми тенями на веках и карандашом на губах.

В июле российская топ-модель, бывшая «Мисс Татарстан» и «вице-мисс Россия» Ирина Шарипова позагорала топлес на яхте.