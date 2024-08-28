Стилист рассказал, что стоит носить этой осенью

Осень вот-вот начнется в Новосибирске. Стилист Ольга Белашова рассказала, что надо носить, чтобы выглядеть модно.

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«Если мы говорим про осень, чтобы это было и практично, и модно, стоит уделить внимание деталям и аксессуарам», – поделилась стилист с корреспондентом портала Om1 Новосибирск.

К примеру, можно заменить шапку платком или кепкой. Также деталью образа могут стать перчатки или даже носки. Они могут быть цветные или однотонные, в клетку или в полоску.

Если человек не боится оригинальных решений, можно попробовать сочетания разных стилей. Например, высокие сапоги на каблуке надеть со спортивным худи, продолжает стилист. Если для вас это перебор, обратите внимание на стиль бохо, сочетающий этнику и многослойность.

Для создания образа в этом стиле можно использовать замшевые или кожаные вещи, а также бахрому или золотые украшения.

Также стилист советует не бояться носить осенью одежду светлых тонов. Самым трендовым с лета остаётся сливочный цвет, уверяет Ольга Белашова.

Если говорить о фасонах одежды, в моде сейчас тренд на бомберы, куртки-рубашки и пиджаки-пальто. Также модницам стоит обратить внимание на свободные модели джинсов и брюк. А вот время обтягивающих скинни уже прошло.