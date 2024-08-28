Дерматолог объяснил причины оволосения груди

Волосы вокруг сосков на груди растут у всех женщин, но их количество зависит от индивидуальных факторов и состояния здоровья. Подробнее о появлении этой пикантной проблемы рассказала врач-дерматолог Нияти Шарма в беседе с Fashion Journal.

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Специалистка подчеркнула, что четкой нормы оволосения груди у женщин не существует. Если возникают какие-либо сомнения, стоит обратиться к врачу. Впрочем, Шарма успокоила, что в большинстве случаев повода для беспокойства нет, так как тонкие волосы вокруг ареолы есть у всех, но их количество различается и зависит от наследственности или этнической принадлежности.

Дерматолог также отметила, что во время беременности или при наступлении менопаузы волос может стать больше. Кроме того, избыточный рост волос может быть вызван скрытыми эндокринными проблемами, предупредила Шарма. Наиболее распространенными она назвала синдром поликистозных яичников, дисфункцию щитовидной железы и гормонально зависимые опухоли.

Дерматолог добавила, что волосы на груди не выполняют никаких важных функций, поэтому при принятии решения об их удалении можно руководствоваться только личными предпочтениями.

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