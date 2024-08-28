Косметолог объяснил, как избавиться от темных кругов под глазами

Чтобы избавиться от темных кругов под глазами, рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» косметолог Мария Кузенкова. По ее словам, также нужен полноценный сон.

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"Можно делать массаж льдом, который будет работать как криотерапия. Также полезны настои крапивы, полыни и других трав. Ими можно протирать лицо и места образования темных кругов", — отметила эксперт.

Косметолог объяснила, что в качестве холодных патчей можно взять огурцы и положить их на время на область глаз. Как маску для лица можно использовать вареный картофель. Маску также можно сделать и из молотого кофе и яичных желтков, добавила Кузенкова.

Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения Сергей Степанов рассказал, что темные круги под глазами могут появиться при переутомляемости, а также из-за длительной работы за компьютером. Он отметил, что это также можно объяснить низким содержанием питательных веществ в коже.

До этого врач-косметолог Кнара Андрян рассказала, что если придерживаться сбалансированного рациона, можно избавиться от темных кругов под глазами. По ее словам, помогут отказ от алкоголя и табака, а также здоровый сон.