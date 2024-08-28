Сидни Суини показала фигуру в купальнике

Этим летом звезда сериала «Эйфория» отдыхает у озера. 26-летняя звезда сериала «Эйфория» поделилась видео, где она управляет катером. Актриса предстала на кадрах в слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной. Сидни дополнила образ соломенной шляпой и круглыми солнцезащитными очками без оправы.

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Сидни рассказывала, что даже на отдыхе старается вести активный образ жизни, поэтому её редко можно увидеть просто лежащей на шезлонге. По словам актрисы, она выросла в семье, где было принято выбираться на выходные на природу и проводить много времени, занимаясь спортом. Именно поэтому уже во взрослом возрасте Суини поддерживает эту традицию.

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Больше всего Сидни любит водные виды спорта, а также связанные с ними активности. Актриса шутила, что всё детство провела, ныряя из озера в озеро, а также пытаясь покорить океан на доске для сёрфинга.