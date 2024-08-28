Врачи предупреждают об опасности нового популярного тренда

Эксперты одной из британских больниц выступили со срочным предупреждением о вирусном в социальных сетях тренде под названием «солнечные ожоги» — по их словам, он может вызывать рак.

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Людей призывают использовать воздействие солнца для лечения заболеваний кожи и укрепления здоровья. Использовать солнцезащитный крем при этом не рекомендуется. Более того, людям предлагают намеренно вызывать ожоги на коже, чтобы «излечить» акне и другие дерматологические заболевания или просто придать ей «здоровый» блеск.

Между тем британские медики заявили об опасности такого тренда. Они поясняют, что отказ от солнцезащитного крема может привести к серьёзным солнечным ожогам, что, в свою очередь, увеличивает риск смертельной меланомы — распространённого типа рака кожи.

Пожалуйста, призываем всех быть в безопасности на солнце, заботиться о своей коже и помнить, что существуют более безопасные способы лечения акне, чем подвергать себя риску, находясь на открытом солнце.