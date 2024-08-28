Беременную Марго Робби засняли в полурасстегнутой рубашке

Беременную актрису Марго Робби засняли во время ее отдыха с мужем, продюсером Томом Акерли на Сардинии. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 34-летнюю Марго Робби, когда она гуляла с супругом 27 августа. Актриса появилась на публике в полурасстегнутой белой рубашке, черных широких брюках, шляпе, солнцезащитных очках и сланцах. Том Акерли предпочел белую футболку, бежевые шорты, солнцезащитные очки и тапки.

Марго Робби встретила своего будущего мужа в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. О беременности актрисы стало известно 7 июля.

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12 июля Марго Робби впервые появилась на публике после новости о том, что она ждет ребенка. Актриса предпочла для выхода белое платье в горошек, которое дополнила черными мюлями, сумкой и солнцезащитными очками. Перед журналистами она не скрывала округлившийся живот.

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