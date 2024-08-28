Cемь ошибок в макияже, которые вредят глазам

Макияж подчеркивает наши черты лица, однако при неправильном нанесении может негативно повлиять на зрение. Какие ошибки в мейкапе нельзя допускать, чтобы не навредить глазам, рассказала «Вечерней Москве» врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо.

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Использование просроченной косметики

Одна из самых распространенных ошибок, которая может привести к серьезным проблемам с глазами, — это использование просроченной декоративной косметики. Срок годности туши, карандашей, теней и прочих средств для макияжа глаз, как правило, составляет 6–12 месяцев. По истечении этого времени в продуктах начинают размножаться бактерии, грибки и другие микроорганизмы, которые при попадании в глаза могут вызвать конъюнктивит, блефарит, кератит и другие воспалительные заболевания.

Чтобы избежать этого, необходимо внимательно следить за сроком годности косметики и своевременно заменять открытые тюбики, баночки и карандаши. Если у вас возникли сомнения относительно свежести продукта, лучше воздержаться от его использования. Помните, что здоровье ваших глаз куда важнее идеального макияжа.

Неправильное хранение косметики

Не менее опасным для глаз является неправильное хранение декоративной косметики. Многие женщины хранят тени, карандаши и тушь прямо в ванной комнате, подвергая их воздействию влаги и высоких температур. Такие условия способствуют размножению бактерий и преждевременному высыханию продуктов.

Идеальным местом для хранения косметических средств является прохладное, сухое и темное помещение. Храните их в плотно закрытых футлярах, подальше от прямых солнечных лучей. Также важно следить за чистотой косметики — регулярно протирайте футляры влажной салфеткой, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.

Несоблюдение правил гигиены

Еще одной опасной ошибкой является использование одних и тех же косметических средств несколькими людьми. Карандаши для глаз, тушь, тени, подводки — все эти предметы макияжа не стоит делить даже с близкими друзьями. При совместном использовании косметики велик риск переноса различных инфекций, в том числе глазных.

Каждый человек имеет свою уникальную микрофлору, и то, что безопасно для одного, может оказаться вредным для другого. Поэтому важно иметь личный набор косметических средств и не давать пользоваться ими другим.

Неправильное нанесение подводки или теней

Одним из самых распространенных элементов макияжа глаз является подводка. Однако при ее нанесении нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не навредить глазам. Самая распространенная ошибка — проведение подводкой слишком близко к слизистой оболочке века. Это может вызвать раздражение, покраснение, а также способствовать закупориванию мейбомиевых желез, что приведет к развитию блефарита.

Правильный способ нанесения подводки — проводить линию на расстоянии 2–3 миллиметров от края века. Не забывайте также регулярно менять подводку, так как со временем она становится источником бактерий и грязи. Идеальный вариант — использовать сменные аппликаторы или аккуратно точить карандаш. Только так вы сможете избежать раздражения и воспаления глаз.

Также, к примеру, блестки в тенях могут вызвать ощущение инородного тела в глазу. Поэтому с большой осторожностью относитесь к таким средствам.

Неаккуратное нанесение туши

Тушь для ресниц, безусловно, является одним из наиболее важных элементов макияжа глаз. Однако при неаккуратном нанесении она может стать причиной довольно серьезных проблем со зрением. Самая распространенная ошибка — попадание туши прямо в глаз. Это может вызвать жжение, покраснение, слезотечение и даже конъюнктивит.

Чтобы избежать этой неприятности, следует наносить тушь аккуратно, стараясь не касаться ею слизистой оболочки. Для этого рекомендуется слегка оттягивать веко в сторону при нанесении. Также важно регулярно менять щеточку туши, так как со временем она становится источником бактерий. Не пренебрегайте этими простыми правилами, и ваши глаза будут в безопасности.

Ни в коем случае не делайте макияж на бегу, в движущемся транспорте, потому что в этом случае можно аппликатором повредить орган зрения. Также нельзя использовать острые предметы — иголки или зубочистки, чтобы разделить слипшиеся ресницы.

Использование неправильного макияжа для чувствительных глаз

Если у вас склонные к раздражению глаза, вам нужно особенно внимательно подходить к выбору декоративной косметики. Многие популярные тени, подводки, туши и карандаши, несмотря на их привлекательный внешний вид, могут содержать в своем составе агрессивные компоненты, провоцирующие покраснение, зуд, отек и другие неприятные симптомы.

Чтобы обезопасить свои глаза, отдавайте предпочтение гипоаллергенной, специально разработанной для чувствительной кожи косметике. Она, как правило, обладает более мягкой формулой и не содержит отдушек, красителей и консервантов. Такие средства помогут вам создать красивый макияж без риска для здоровья глаз.

Пренебрежение демакияжем

Перед сном в обязательном порядке следует снимать косметику. Если не смывать тушь либо делать это плохо или неправильно, это может привести к раздражению глаз, конъюнктивиту. В некоторых случаях образуются даже камни в слезоотводящих путях, слезных каналах.