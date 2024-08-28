Гид по стилю от Рогова: «Крокус Сити Молл» приглашает на мастер-класс звездного стилиста

7 сентября в «Крокус Сити Молле» состоится мастер-класс самого известного стилиста страны Александра Рогова. Гостей ждет увлекательная программа: Александр проведет разбор главных трендов осени, чтобы каждый смог составить свой безупречный гардероб к новому сезону.

Не обойдется без интерактива: стилист предложит нескольким участникам предметно разобрать их образы — уникальная возможность получить рекомендации от маэстро стиля. Советуем подготовиться заранее: в бутиках молла уже представлены новые коллекции модных брендов.

Александр Рогов приготовил особый секретный подарок для одного из участников мастер-класса! Что это — не знает никто, кроме Александра. Подробности об участии в розыгрыше, на сайте мероприятия.

Сбор гостей начнется в 15:00, розыгрыш подарков — в 15:30. Место сбора — ресторан Asia. Вход свободный, по регистрации.