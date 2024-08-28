Эксперт рассказал о новом тренде осеннего маникюра

Тонкие, без экстремальной длины, спокойного цвета ногти и нежные, ухоженные руки – главный тренд этой осени, заявила РИАМО сертифицированный инструктор по пилочному маникюру, спикер международных конференций и преподаватель Натали Ларина.

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По словам эксперта, самый трендовый маникюр осени – это полностью «голые» ногти. Чтобы при этом руки выглядели ухоженными, на помощь приходит пилочный маникюр с возможностью полировки ногтевой пластины воском и уходовой полировкой пальчиков.

«Все больше блогеров, артистов и прочих медийных личностей переходят на пилочный маникюр без покрытия, заботясь о здоровье своих ногтей и кожи вокруг них. После полировки пальчиков руки выглядят дорого, нежно и ухоженно, а ногти блестят натуральным и здоровым глянцем», – отметила Ларина.

Натуральные и ухоженные ногти прекрасно сочетаются с любым макияжем, а также стилем одежды, подчеркнула специалист.

По-прежнему актуальны будут спокойные и приглушенные цвета: все оттенки серого, бежевого, пудровые, нюдовые и полупрозрачные розовые. Любители ярких ногтей могут выбрать благородные винные оттенки или цвет марсала.

«В общем тот самый дорогой маникюр без излишеств, кричащих цветов и страз из 2000-х, который тоже будет сочетаться с любым образом. Пилочный маникюр, о котором я уже говорила, можно дополнить любым покрытием», – уточнила Ларина.

Мастер также напомнила о необходимости следить за толщиной покрытия: «плюшки» на ногтях – это моветон. По ее словам, новые технологии позволяют делать покрытие гелем, сохраняя изящную тонкость ногтей.